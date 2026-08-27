"رادع": كمين يستهدف عملاء الاحتلال شرق الشجاعية

أعلنت قوة "رادع التابعة لأمن المقاومة، أنها أوقعت عددًا من العملاء الذين يعملون لصالح الاحتلال الإسرائيلي في كمين قرب شارع مشتهى بحي الشجاعية، شرقي مدينة غزة، في 24 أغسطس/آب الجاري.

وقالت القوة، في بيان، الخميس، إن عناصرها نفذوا الكمين وتمكنوا من إيقاع إصابات في صفوف المجموعة المستهدفة، قبل أن يتدخل جيش الاحتلال بقصف مدفعي وغارات جوية في المنطقة.

وبحسب البيان، فإن القصف الإسرائيلي جاء بهدف توفير غطاء لانسحاب المجموعة باتجاه "معسكر العميل رامي حلس" داخل الخط الأصفر.

وأكدت "رادع" استمرارها في ملاحقة "العصابات العميلة" والعمل على تفكيكها ومحاسبة المتورطين فيها، متوعدة بمواصلة هذه العمليات رغم الظروف الميدانية.

المصدر / فلسطين أون لاين