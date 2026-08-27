الفلسطيني "القنبر" يفتتح موسمه الجديد بثنائية في شباك الكويت

الكويت/ فلسطين:

سجل لاعب المنتخب الوطني زيد القنبر حضورًا لافتًا في مستهل مشواره بالموسم الجديد، بعدما أحرز هدفين لفريق العربي أمام الكويت، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلها، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري زين الممتاز الكويتي.

وقدم القنبر مردودًا هجوميًا مميزًا، وكان أحد أبرز مفاتيح الخط الأمامي للعربي، بعدما نجح في هز شباك المنافس مرتين، ليمنح فريقه دفعة قوية خلال اللقاء، رغم اكتفاء العربي بنقطة واحدة في افتتاح مشواره بالمسابقة.

وتأتي ثنائية القنبر لتمنحه بداية مثالية على المستوى الشخصي، بعدما أثبت قدرته على صناعة الفارق أمام أحد أبرز فرق الدوري الكويتي، في مباراة شهدت تسجيل ستة أهداف وتقاسم الفريقين نقاطها.

وتشكل البداية الحالية دفعة معنوية مهمة للاعب الفلسطيني، خصوصًا أن التسجيل في الجولة الافتتاحية يمنحه ثقة إضافية قبل خوض بقية مباريات الموسم، وسط تطلعات لأن يواصل تقديم المستويات التي ظهر بها مع العربي.

ويأمل المهاجم الفلسطيني في مواصلة هذا المستوى خلال الجولات المقبلة، وتقديم موسم قوي مع العربي، في ظل أهمية مشاركته بصورة مستمرة على مستوى النادي والمنتخب الوطني.

ويُعد القنبر أحد الأسماء الفلسطينية التي تحظى بمتابعة الجماهير، إذ يمثل تألق اللاعبين المحترفين خارج فلسطين إضافة مهمة للمنتخب الوطني، خصوصًا مع الاستحقاقات القادمة التي تنتظر "الفدائي".

وبثنائيته أمام الكويت، يرسل القنبر رسالة مبكرة مفادها أنه سيكون حاضرًا بقوة في الموسم الجديد، بعدما بدأ المنافسة من بوابة الأهداف.

المصدر / فلسطين أون لاين