لاعب من غزة أول صفقات الفلسطينيين في الدوري السوري

غزة/ مؤمن الكحلوت:

توصل اللاعب الفلسطيني خالد دادر إلى اتفاق مع نادي دمشق الأهلي، المعروف سابقًا باسم "المجد"، أحد أعرق الأندية السورية، قادمًا إليه من نادي الجزيرة الأردني، ليصبح أول صفقة فلسطينية في الدوري السوري بعد قرار احتساب اللاعب الفلسطيني كلاعب محلي لدى الأندية السورية.

ويجيد دادر، البالغ من العمر "28" عامًا، اللعب في أكثر من مركز، حيث ينشط في مركز الارتكاز، إلى جانب مركز لاعب الوسط المتقدم، كما يستطيع شغل مركز الظهير الأيمن عند الحاجة، وهو ما يمنحه مرونة تكتيكية إضافية.





وخاض ابن قطاع غزة 17 مباراة بقميص الجزيرة الأردني، تمكن خلالها من تسجيل هدفين وصناعة هدف آخر، ليترك بصمة جيدة خلال تجربته في الدوري الأردني.

وتكتسب تجربة دادر الجديدة أهمية خاصة، في ظل المسيرة الاستثنائية التي عاشها اللاعب خلال السنوات الأخيرة، بعدما تمكن من مواصلة مشواره الرياضي رغم الظروف الصعبة، حيث غادر قطاع غزة، وخاض تجربة في إسبانيا، قبل أن ينتقل إلى الأردن ويدافع عن ألوان الجزيرة.

ويمثل انتقاله إلى دمشق الأهلي محطة جديدة في مسيرته، وفرصة لتعزيز حضوره في الملاعب السورية، خاصة بعد التعديلات التي فتحت الباب أمام اللاعبين الفلسطينيين للتعامل معهم كلاعبين محليين في المسابقات السورية.

وبدأ دادر حياته لاعبا في نادي الشمس، وبعد ظهوره مع منتخب الناشئين في البطولة العربية في قطر، تعاقد معه نادي غزة الرياضي في سن مبكر، قبل أن يغادره ويخوض عدة تجارب مع أندية الهلال وخدمات الشاطئ واتحاد بيت حانون في قطاع غزة، وشباب الأمعري بالضفة الغربية.

ويُعد دمشق الأهلي، الذي تأسس عام 1932، من أقدم الأندية السورية، ويأمل دادر أن تكون تجربته الجديدة محطة إضافية لاستعادة المزيد من بريقه ومواصلة التطور خلال المرحلة المقبلة.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات