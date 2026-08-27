المصري مصطفى محمد في طريقه لفريق جديد

متابعة/ فلسطين أون لاين:

اقترب المهاجم المصري مصطفى محمد من مغادرة صفوف نانت الفرنسي، وسط اهتمام من نادي قونيا سبور التركي، بحسب ما أوردته صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وجاءت رغبة مصطفى محمد في الرحيل عن نانت عقب هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية، حيث غاب اللاعب عن بداية فترة الإعداد ولم ينتظم في التدريبات، ما دفع إدارة النادي إلى توقيع غرامة مالية عليه.

وعقب عودته إلى التدريبات، ظل المهاجم المصري بعيدًا عن حسابات الفريق الأول، واكتفى بالمشاركة في تدريبات الفريق الرديف، في ظل استمرار رغبته في خوض تجربة جديدة.

وخلال مسيرته مع نانت، شارك مصطفى محمد في 136 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 29 هدفًا وصنع 8 أهداف.

وتشير المعطيات الحالية إلى أن المهاجم المصري بات قريبًا من فتح صفحة جديدة في مسيرته، عبر الانتقال إلى الدوري التركي من بوابة قونيا سبور.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات