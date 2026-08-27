قانون جديد في دوري أبطال أوروبا

متابعة/ فلسطين أون لاين:

أدخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قاعدة جديدة على آلية قرعة مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، تتعلق بمنع تكرار المواجهة نفسها على ملعب الفريق المضيف لثلاثة مواسم متتالية.

وبموجب القاعدة الجديدة، لن يكون مسموحًا بتكرار مواجهة فريقين على الملعب ذاته خلال الموسم الثالث، في حال جمعهما الملعب نفسه في موسمين متتاليين، مع إمكانية إقامة المواجهة ذاتها على ملعب الفريق الآخر.

وتأتي هذه الخطوة ضمن التعديلات الجديدة على نظام قرعة دوري أبطال أوروبا، فيما تُجرى قرعة مرحلة الدوري اليوم الخميس، 27 أغسطس، لتحديد مواجهات النسخة الجديدة من البطولة.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات