ريال مدريد يتعاقد مع لاعب جديد

متابعة/ فلسطين أون لاين:

أعلن نادي ريال مدريد تعاقده مع المدافع الغاني أوسكار ناسي، البالغ من العمر 21 عامًا، قادمًا من غرناطة، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح.

وقدم ناسي مستويات لافتة مع الفريق الأول لغرناطة خلال الموسم الماضي، حيث شارك في 40 مباراة، ليجذب اهتمام عدد من الأندية الإسبانية قبل أن يحسم ريال مدريد الصفقة لصالحه.

ومن المقرر أن يبدأ المدافع الغاني مشواره مع ريال مدريد كاستيا، ضمن خطة النادي لتطويره ومنحه فرصة التدرج تمهيدًا لإمكانية الوصول إلى الفريق الأول مستقبلًا.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات