وزارة التعليم الأميركية تحذف مقطعًا أثار جدلًا بشأن ترامب وهتلر

أثارت وزارة التعليم الأميركية جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت مقطع فيديو بدا أنه يقارن الرئيس دونالد ترامب بالزعيم النازي أدولف هتلر، قبل أن تسارع إلى حذفه بعد موجة من الانتقادات.

وأوضحت مصادر مسؤولة أن أحد موظفي الوزارة استخدم مقطعًا متداولًا من فيلم "Darkest Hour" (الساعة الأشد ظلامًا)، دون إدراك سياقه التاريخي وما قد يحمله من دلالات عند نشره إلى جانب مقاطع للرئيس ترامب.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة التعليم الأميركية على منصة "إكس" مشهدًا من الفيلم، الذي صدر عام 2017 ويتناول فترة تولي رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل قيادة بلاده خلال الحرب العالمية الثانية.

حذف سريع

وأثار المنشور انتقادات واسعة، بعدما لفت مستخدمون على منصة "إكس" إلى أن المشهد قد يُفهم على أنه تشبيه لترامب بهتلر، ولا سيما أن المقطع أُرفق بمشاهد للرئيس الأميركي.

وكتب صانع المحتوى مات راين، المسؤول في اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، تعليقًا قال فيه: "النمر المشار إليه هنا هو هتلر، بالمناسبة".

وزادت منصة "إكس" الجدل، بعدما أضافت ملاحظة إلى المنشور تضمنت نسخة أطول من مشهد الفيلم، أوضحت خلالها أن "النمر" الذي يتحدث عنه تشرشل يشير إلى هتلر.

وبعد وقت قصير، حذفت وزارة التعليم الأميركية المنشور من حسابها على المنصة.

انتقادات متكررة

ويأتي حذف المقطع في وقت تواجه فيه إدارة ترامب انتقادات متكررة بشأن بعض المنشورات والصور ومقاطع الفيديو التي تنشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، خصوصًا تلك التي تعتمد على محتوى مولد بالذكاء الاصطناعي.

وفي وقت سابق من العام الجاري، تعرض ترامب لانتقادات، بينها من شخصيات جمهورية، بعدما نشر عبر منصته "تروث سوشيال" مقطع فيديو يصور الرئيس الأسبق باراك أوباما وزوجته ميشيل أوباما في هيئة قردين، قبل حذف المقطع لاحقًا دون تقديم اعتذار عنه.

ورغم ذلك، يواصل ترامب نشر محتوى مولد بالذكاء الاصطناعي من حين إلى آخر، بما في ذلك ميمات تهاجم خصومه السياسيين وتسلط الضوء على ما يصفه بإنجازاته.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات