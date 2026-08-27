السفير التركي بالقاهرة يكرّم حسام حسن لمواقفه الداعمة لفلسطين

كرّم السفير التركي لدى القاهرة صالح موطلو شن، المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، تقديرًا لمواقفه وتصريحاته الداعمة للقضية الفلسطينية، وذلك خلال احتفالية أقيمت في مقر السفارة التركية بعنوان "لقاء مع العائلات الفلسطينية".

واستقبل السفير التركي حسام حسن وحرمه في مقر السفارة، مشيدًا بمواقفه تجاه القضية الفلسطينية، ولا سيما تصريحاته التي أدلى بها خلال وجوده في الولايات المتحدة، مؤكدًا أن كلماته وصلت إلى مختلف أنحاء العالم وأثرت في كثير من الأشخاص.

وقال موطلو شن إن مصر "بطل قلوبنا"، مباركًا لها نجاحاتها، ومشددًا على أهمية المواقف الداعمة للشعب الفلسطيني.

من جانبه، أكد حسام حسن أن القضية الفلسطينية، إلى جانب القضايا العربية والإسلامية، تحتاج إلى مساندة قوية، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تضطلع به مصر وتركيا باعتبارهما من الدول المؤثرة في دعم الشعب الفلسطيني.

وأوضح المدير الفني لمنتخب مصر، في حديث آخر خلال الاحتفالية، أنه تحدث عن معاناة الفلسطينيين في الولايات المتحدة انطلاقًا من شعوره بضرورة الدفاع عن الشعب الفلسطيني والمساهمة في تغيير الواقع الذي يعيشه.

وحظيت مواقف حسام حسن الداعمة للقضية الفلسطينية بإشادة واسعة من الجماهير المصرية والعربية، في حين تعرضت لانتقادات من بعض وسائل الإعلام الأوروبية والإسرائيلية، التي زعمت أن المدرب "يخلط بين السياسة والرياضة".

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات