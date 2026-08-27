صيباري يودّع جماهير آيندهوفن في مشهد يجسّد الوفاء الرياضي

تتجاوز بعض العلاقات في كرة القدم حدود الأرقام وصفقات الانتقال، لتبقى المواقف الإنسانية حاضرة في ذاكرة الجماهير، وهو ما جسّده النجم المغربي إسماعيل صيباري بعودته إلى ملعب "فيليبس ستاديوم" في هولندا، لوداع جماهير آيندهوفن بعد مسيرة حافلة مع الفريق.

وعاد صيباري إلى هولندا في 19 أغسطس/آب 2026، للمشاركة في جولة شرفية نظمها نادي آيندهوفن تقديرًا لمسيرته مع الفريق، وذلك قبيل مباراته أمام غرونينغن، وسط حضور جماهيري كبير هتف باسمه واحتفى بما قدمه خلال السنوات الماضية.

ولم تكن علاقة الدولي المغربي بالنادي الهولندي عابرة، إذ ارتدى قميص آيندهوفن لمدة 6 سنوات، منذ انتقاله إليه قادمًا من نادي خنك البلجيكي صيف عام 2020، وخاض خلال هذه الفترة أكثر من 130 مباراة، سجل خلالها 42 هدفًا وصنع 29 تمريرة حاسمة.

وأسهم صيباري في تتويج آيندهوفن بـ3 ألقاب متتالية في الدوري الهولندي، إلى جانب كأس هولندا وكأس السوبر الهولندي في أكثر من مناسبة، كما توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري خلال موسمه الأخير مع الفريق.

وتُوّجت هذه المسيرة بصفقة انتقال وصفها مسؤولو النادي بالقياسية في تاريخه، مع الإشادة بما قدمه اللاعب داخل الملعب وخارجه، واعتباره نموذجًا للمواهب الشابة التي تجمع بين الموهبة والانضباط وأخلاقيات العمل.

ويؤكد وداع صيباري لجماهير آيندهوفن أن بعض الروابط في كرة القدم لا تنتهي بمجرد الرحيل، بل تظل حاضرة في ذاكرة الجماهير، بما تحمله من وفاء وانتماء ولمسات إنسانية تتجاوز حسابات الألقاب والبطولات.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات