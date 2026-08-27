إصابة طفل برصاص الاحتلال وقصف يستهدف مناطق عدة في غزة

أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، فيما واصل الاحتلال قصف مناطق متفرقة من قطاع غزة، في استمرار للخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأوصح مصدر محلي، أن الطفل قويدر أصيب برصاص الاحتلال في مخيم قطر شرق مدينة حمد، شمال غربي خان يونس، جنوبي القطاع.

كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها بكثافة تجاه ساحل خان يونس، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة في أجواء المنطقة الشرقية لبلدة القرارة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مدينة بيت لاهيا شمالي القطاع، فيما تعرض حيا الشجاعية والتفاح، شرقي مدينة غزة، لقصف مدفعي مكثف.

وتأتي هذه الاعتداءات في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عبر القصف وإطلاق النار واستهداف المناطق السكنية.

ومنذ بدء سريان الاتفاق، أسفرت خروقات الاحتلال عن استشهاد أكثر من 1650 مواطنًا في القطاع، إلى جانب تسجيل إصابات وأضرار مادية واسعة.

المصدر / فلسطين أون لاين