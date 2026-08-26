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في مجلس الأمن.. فرنسا تطالب بإدخال المساعدات وغزة حاضرة في مواقف الدول

26 اغسطس 2026 . الساعة 19:22 بتوقيت القدس
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مجلس الأمن الدولي (أرشيفية)

دعت فرنسا إلى ضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع.

وقال ممثل فرنسا في مجلس الأمن الدولي، الاربعاء إن المساعدات الإنسانية يجب أن تدخل إلى قطاع غزة، مؤكداً ضرورة توفير الاحتياجات الأساسية للسكان.

من جهته، قال مندوب باكستان لدى مجلس الأمن إن سكان قطاع غزة يواجهون الموت والدمار رغم اتفاق وقف إطلاق النار، مشدداً على استمرار معاناة المدنيين الفلسطينيين.

وفي السياق، دان مندوب روسيا لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبنزيا جميع مشاريع الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية، مؤكداً رفض موسكو للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف نيبنزيا أن "إسرائيل" لا تنوي تنفيذ أي خطة لإعادة إعمار قطاع غزة أو الانسحاب منه، محذراً من تداعيات استمرار الوضع الراهن على مستقبل القطاع والقضية الفلسطينية.

وتأتي هذه المواقف خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي خُصصت لبحث التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط استمرار المطالب الدولية بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ووقف الإجراءات الإسرائيلية التي تعيق الاستجابة للاحتياجات الإنسانية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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