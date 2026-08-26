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اجتماع لأندية غزة لمناقشة مواضيع خاصة ببطولة "ألف شهيد" التنشيطية

26 اغسطس 2026 . الساعة 15:08 بتوقيت القدس
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اجتماع لأندية غزة لمناقشة مواضيع خاصة ببطولة "ألف شهيد" التنشيطية

غزة/ مؤمن الكحلوت:

عقدت مجموعة من أندية قطاع غزة اجتماعًا لها، في مقر نادي خدمات النصيرات وسط القطاع، لبحث عدد من القضايا والملفات المتعلقة بالاستعداد لانطلاق بطولة "ألف شهيد" التنشيطية.

وشهد الاجتماع مشاركة 15 ناديًا، حيث ناقشت الأندية عددًا من المطالب والمواضيع المرتبطة باتحاد كرة القدم، وفي مقدمتها فتح باب قيد وتسجيل اللاعبين أمام جميع الأندية المشاركة قبل انطلاق البطولة، وعدم حصر عملية القيد بأندية الدرجة الثالثة فقط.

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كما تناول الاجتماع آلية الدعم المالي المقدم للأندية، إلى جانب مناقشة التصور الخاص بنظام البطولة وآلية تنظيم منافساتها، فضلًا عن عدد من القضايا الأخرى التي تهم الأندية خلال المرحلة المقبلة.

وشهدت الجلسة مداخلات متعددة من ممثلي الأندية، مع فتح باب النقاش وتبادل الآراء بشأن التحديات التي تواجهها وسبل تذليلها قبل انطلاق البطولة، بما يضمن مشاركة الأندية بصورة أفضل والاستفادة من المسابقة التنشيطية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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