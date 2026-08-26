مدير المنتخب الهولندي يقلل من احترام تشافي.. ويضعه في موقف محرج !

أثارت تصريحات مدير المنتخب الهولندي دي يونغ جدلًا واسعًا، بعدما كشف عن كواليس اختيار المدرب الجديد للمنتخب، مؤكدًا أن الإسباني تشافي هيرنانديز لم يكن الخيار الأول للاتحاد الهولندي.

وقال دي يونغ إن بيب غوارديولا كان الخيار الأول لتولي قيادة المنتخب، إلا أن المدرب الإسباني كان يرغب في الحصول على إجازة لمدة عام كامل.

وأضاف أن الخيار الثاني كان آرني سلوت، لكن مدرب ليفربول فضّل مواصلة العمل مع الأندية، قبل أن يتجه الاتحاد الهولندي إلى تشافي باعتباره الخيار الثالث.

تصريحات وضعت تشافي في موقف محرج، بعدما كشف بشكل صريح أنه لم يكن المرشح المفضل لتولي المهمة، وإنما جاء اختياره بعد تعذر التعاقد مع غوارديولا وسلوت.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات