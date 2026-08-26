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بالفيديو شاهد.. مدافع يتحول إلى حارس وينقذ فريقه من الخسارة

26 اغسطس 2026 . الساعة 13:25 بتوقيت القدس
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احتفال بوبي فولكنر لاعب ترانمير روفرز بعد نهاية مباراة فريقه

في واقعة لافتة شهدتها ملاعب كرة القدم الإنجليزية، اضطر مدافع ترانمير روفرز بوبي فولكنر إلى ارتداء قفازات حارس المرمى والوقوف بين القائمين لأكثر من 50 دقيقة، بعد إصابة الحارس الأساسي هاريسون ميل وعدم جاهزية بديل لشغل مكانه.

وجاءت الواقعة خلال مواجهة ترانمير أمام بورت فايل، حين كان الفريق متأخرًا بهدف دون رد، ليجد فولكنر نفسه أمام مهمة غير معتادة، بعدما ترك مركزه الدفاعي وتولى حراسة المرمى رغم عدم امتلاكه خبرة سابقة في هذا المركز.


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لكن المدافع فاجأ الجميع بأداء يفوق التوقعات، بعدما تصدى لعدد من محاولات بورت فايل، وحافظ على نظافة شباكه طوال الفترة التي تولى فيها حراسة المرمى، ليمنح فريقه فرصة العودة إلى اللقاء.

ونجح ترانمير لاحقًا في إدراك التعادل والخروج بنقطة ثمينة، ليبرز فولكنر بوصفه أحد أبرز أسباب تجنب فريقه الخسارة، بعدما صمد أمام محاولات منافسه رغم توليه حراسة المرمى بشكل اضطراري.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
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