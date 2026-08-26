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قطر تدين استيلاء الاحتلال على مركز تابع لـ"الأونروا" في القدس

26 اغسطس 2026 . الساعة 13:02 بتوقيت القدس
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قطر تدين استيلاء قوات الاحتلال على مركز تدريب تابع لـ"الأونروا"

أدانت قطر، استيلاء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مركز قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في شرق القدس المحتلة.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أن الإجراء الإسرائيلي يُعد خرقا فاضحا للقانون الدولي الإنساني وتحديا سافرا للإرادة الدولية، محذرة من أن الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للوكالة يرمي في نهاية المطاف إلى تصفيتها وحرمان ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان من خدماتها الضرورية.

وشددت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته من خلال التحرك العاجل لحماية مقرات "الأونروا" والتصدي بحزم للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية تجنبا لتداعياتها الكارثية.

وجددت، دعم قطر الكامل لوكالة "الأونروا"، انطلاقاً من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين
#القدس #الأونروا #قطر

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