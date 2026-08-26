فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

التحالف الوطني الفلسطيني المُوحد

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

هل بدأ زمن كسر احتكار القرار الفلسطيني؟

الانتخابات الأكثر دموية.. الفلسطيني في صندوق الاقتراع الإسرائيلي

"التربية والتعليم" تعلن تأجيل انطلاق العام الدراسي وتكشف آلية الدراسة بغزة

إصابة بالرصاص وقصف مدفعي.. الاحتلال يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار بغزة

بعد غياب 4834 يوما.. مورينيو يعود إلى برنابيو برسالة للجماهير

إمام عاشور يمدد تعاقده مع الأهلي المصري حتى 2030

طائرات ورقية بدل الألعاب.. الاحتلال يهدد آخر مساحات الفرح في غزة

الانتخابات التشريعية المقبلة.. تحالف فصائلي واسع أمام التفرد

بعد عام من الهدنة.. 94% من سكان غزة يفتقرون لمأوى ملائم

26 اغسطس 2026 . الساعة 10:59 بتوقيت القدس
...
94% من سكان غزة يفتقرون لمأوى ملائم

أظهر تحليل حديث أُعلن عنه يوم الثلاثاء، أن نحو 94% من سكان قطاع غزة، البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة، يفتقرون إلى مساكن أو ملاجئ ملائمة، بعد نحو عام من اتفاق وقف إطلاق النار برعاية أمريكية، في ظل تعثر جهود إعادة الإعمار واستمرار القيود العسكرية.

وبحسب تقرير أصدرته "مجموعة المأوى العالمية"، وهي ائتلاف تقوده المنظمة الدولية للهجرة والمجلس النرويجي للاجئين، فإن 84% من سكان القطاع يواجهون قيودًا شديدة في التدفئة والتبريد والطهي والإضاءة والنظافة، فيما يعاني نحو 60% من احتياجات مأوى مصنفة بأنها "حرجة" أو "كارثية".

وأوضح التقرير أن معظم سكان غزة يعيشون في ظل مخاطر صحية وبيئية متزايدة، نتيجة تأخر عمليات إعادة الإعمار عقب حرب استمرت عامين.

وأفاد نحو 89% من المشاركين في المسح بانتشار واسع للقوارض في مساكنهم المؤقتة، بينما أكد 98% وجود مخاطر بيئية، تشمل المباني المدمرة ومياه الصرف الصحي والنفايات، على بُعد أقل من عشرة أمتار من أماكن سكنهم.

وأشار التقرير إلى أن 54% من الأسر المستطلعة تعيش في خيام، بينما يقيم 11% في ملاجئ مؤقتة أخرى، في وقت تتعثر فيه جهود إعادة الإعمار بسبب الجمود السياسي والقيود العسكرية الإسرائيلية التي تحول دون إدخال معدات إزالة الأنقاض والأنابيب ومواد البناء، بذريعة تصنيفها ضمن المواد "مزدوجة الاستخدام".

وفي سياق متصل، أفاد تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بأن 3% فقط من الأراضي الزراعية في قطاع غزة لا تزال صالحة لإنتاج الغذاء، جراء الدمار الواسع الذي لحق بالقطاع الزراعي.

ورغم تحسن الإمدادات الغذائية منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول 2025، فإن ارتفاع الأسعار لا يزال يثقل كاهل العائلات، فيما حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من أن 12.2% من أطفال غزة، أي طفل واحد من كل ثمانية، يعانون من التقزم وسوء التغذية المزمن، بما يهدد نموهم وتطورهم على المدى الطويل.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الهدنة #سكان غزة #مأوى ملائم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة