إصابة بالرصاص وقصف مدفعي.. الاحتلال يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار بغزة

أصيب مواطن، اليوم الأربعاء، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شمالي خان يونس، جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق نار وقصف مدفعي استهدف مناطق متفرقة من القطاع، في خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال العسكرية أطلقت النار باتجاه خيام النازحين في مواصي مدينة رفح جنوبي القطاع، فيما وصلت بعض الطلقات إلى منطقة مفترق فش فرش جنوب غرب خانيونس.

وأضافت المصادر أن مدفعية الاحتلال أطلقت قذائف باتجاه المناطق الغربية من مدينة رفح، بالتزامن مع إطلاق قوات الاحتلال قنابل إنارة في المناطق الجنوبية من خان يونس.

وفي مدينة حمد شمالي خان يونس، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بشكل مكثف شرقي المدينة، وتجدد إطلاق النار باتجاه خيام النازحين، ما أدى إلى إصابة مواطن بنيران قوات الاحتلال داخل المدينة.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال، بقصف متقطع، المناطق الشمالية لمخيم البريج وسط قطاع غزة، في وقت أطلقت دبابات الاحتلال نيرانها بكثافة باتجاه المناطق الشرقية من مدينة غزة.

وكان ثمانية مواطنين استشهدوا، أمس الثلاثاء، بينهم أربعة في غارة على مخيم جباليا شمالي القطاع، وثلاثة متأثرين بجراحهم، وأصيب آخرون، جراء قصف إسرائيلي وإطلاق نار استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال، لليوم الـ320 على التوالي، خرق اتفاقية وقف إطلاق النار والهدنة الهشة في قطاع غزة، الموقعة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025 بوساطة عربية وأميركية في مدينة شرم الشيخ المصرية، وسط استمرار القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع.

وتأتي هذه الخروقات رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 31 تموز/يوليو 2026، التوصل إلى "اتفاق جديد" للشروع في المرحلة الثانية من "خارطة الطريق"، وفي ظل استمرار المحادثات والجهود الدبلوماسية في القاهرة بين الوسطاء وفصائل المقاومة و"مجلس السلام".

المصدر / فلسطين أون لاين