قطر تدين دخول كاتس الأراضي السورية

أدانت وزارة الخارجية القطرية دخول وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بصورة غير شرعية إلى الأراضي السورية، معتبرةً أن تجاوز الحدود الدولية يمثل تعديًا سافرًا على سيادة الجمهورية العربية السورية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وأكدت الوزارة، في بيان، الثلاثاء، رفض دولة قطر لأي انتهاكات تمس سيادة سوريا وسلامة أراضيها، مشددةً على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعدم المساس بسيادة الدول أو حدودها.

واعتبرت الخارجية القطرية أن التصرف الإسرائيلي يشكل تصعيدًا خطيرًا، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الانتهاكات الإسرائيلية والعمل على وقفها، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

ويأتي الموقف القطري بعد تصريحات لكاتس، قال فيها إن "إسرائيل" تحركت ميدانيًا لمواجهة ما وصفه بـ"محاولة تركية لترسيخ وجودها العسكري في سوريا".

وزعم كاتس، أن التحركات الإسرائيلية تأتي لمنع أي مساس بالمصالح الأمنية الإسرائيلية والتصدي لما وصفه بالتهديدات المتزايدة على الحدود الشمالية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بشأن التحركات العسكرية الإسرائيلية والتركية داخل الأراضي السورية، وسط تحذيرات من تداعيات أي تدخلات خارجية على سيادة سوريا واستقرار المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين