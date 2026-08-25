كلينتون: نتنياهو ألحق ضررًا بالغًا بصورة "إسرائيل"

قالت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألحق ضررًا بالغًا بصورة "إسرائيل" ومكانتها على الساحة الدولية، مشيرةً إلى أن تداعيات سياساته تجاوزت حدود الولايات المتحدة لتصل إلى الرأي العام حول العالم.

وأضافت كلينتون، خلال لقاء حواري عبر قناة «C-SPAN» الأميركية، أنه "لا ينبغي أن يساور أحدًا أدنى شك" في حجم الضرر الذي ألحقه نتنياهو، معتبرةً أن التأثير الأكبر وقع على "إسرائيل" نفسها، وعلى الصورة التي بات الناس في الولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم يكونونها عنها.

وتأتي تصريحات كلينتون في ظل تصاعد النقاش الدولي بشأن صورة "إسرائيل" ومكانتها الخارجية، وما تسببت به سياسات حكومة نتنياهو من انتقادات وضغوط متزايدة على المستوى الدولي.

وتُعد كلينتون من أبرز الشخصيات السياسية الأميركية التي شغلت منصب وزيرة الخارجية، كما سبق أن تبنت مواقف داعمة لأمن "إسرائيل"، ما يضفي أهمية سياسية على انتقاداتها الأخيرة بشأن تداعيات سياسات نتنياهو على صورة "إسرائيل" دوليًا.

المصدر / فلسطين أون لاين