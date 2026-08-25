"الأونروا" تدين اقتحام الاحتلال مركز تدريب قلنديا

أدانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بشدة التوغل غير المصرح به لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مركز تدريب قلنديا شمالي القدس المحتلة، واصفةً دخول القوات المسلحة إلى المنشأة الأممية دون إذن أو موافقة بأنه "غير مقبول".

وقالت الأونروا، الثلاثاء، إن مركز تدريب قلنديا يُعد منشأة تابعة للأمم المتحدة، ويتمتع بالحصانات الممنوحة للمنظمة بموجب القانون الدولي، مؤكدةً أن اقتحامه من قبل قوات مسلحة دون تصريح يمثل انتهاكًا لحرمة المنشآت الأممية.

وشددت الوكالة على أن دخول قوات الأمن المسلحة إلى منشأة تابعة للأمم المتحدة دون إذن أو موافقة يشكل تطورًا بالغ الخطورة، مؤكدة ضرورة احترام الحصانات التي تتمتع بها منشآت المنظمة والعاملون فيها وفق القانون الدولي.

ويأتي موقف الأونروا عقب اقتحام قوات الاحتلال مركز تدريب قلنديا وطرد موظفي الوكالة منه، في سياق تصعيد إسرائيلي متواصل ضد وجود الأونروا وعملها في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين