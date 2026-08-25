الاحتلال يُخلي منشآت الأونروا في القدس

صعّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إجراءاتها ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مدينة القدس، وذلك بإخلاء مجمع تابع للوكالة في منطقة كفر عقب شمالي المدينة، وطرد موظفيها من مركز تدريب قلنديا، وسط انتشار أمني إسرائيلي واسع.

وقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن عملية إخلاء مجمع الأونروا في كفر عقب بدأت بأوامر منه، زاعمًا أن "إسرائيل" لن تسمح للوكالة بالعمل في أراضيها، ومتهمًا موظفين فيها بالتورط في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وهي اتهامات سبق أن أثارت جدلًا واسعًا بشأن عمل الوكالة.

وشارك ما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير في عملية إخلاء مجمع الأونروا في قلنديا، وقال إن الشرطة تعمل على إخلاء الوكالة من الموقع، مكررًا اتهاماته لها بالعمل مع من وصفهم بـ"أعداء إسرائيل"، ومؤكدًا موقف الحكومة الإسرائيلية الرافض لاستمرار وجودها في القدس و"إسرائيل".

وأفاد محافظة القدس بأن قوات الاحتلال طردت جميع موظفي الوكالة من مركز التدريب، وأبلغتهم بعدم العودة إلى المكان.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصعيد إسرائيلي متواصل ضد الأونروا، التي تواجه إجراءات إسرائيلية تهدف إلى تقييد عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين