واشنطن تستعد لإعادة دبلوماسييها إلى الشرق الأوسط

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية نقلًا عن وثيقة داخلية لوزارة الخارجية الأميركية، بأن واشنطن تستعد لإعادة دبلوماسييها إلى عدد من سفاراتها في الشرق الأوسط، بعد إجلائهم وتقليص أعداد الموظفين على خلفية الحرب مع إيران.

وبحسب ما أوردت الصحيفة، الثلاثاء، قد تبدأ عودة الدبلوماسيين وتقليص إجراءات الطوارئ في البعثات الأميركية اعتبارًا من هذا الأسبوع، في خطوة تعكس تراجع المخاوف الأميركية من اتساع نطاق الحرب مع إيران وانزلاق المنطقة إلى مواجهة شاملة.

وتشمل خطة إعادة رفع مستويات التوظيف بعثات أميركية في لبنان والسعودية وقطر والإمارات والأردن وعُمان والعراق والكويت و"إسرائيل"، وفق ما أوردته الوثيقة.

وقالت وزارة نيويورك الخارجية الأميركية، في بيان نقلته "تايمز"، إنها تراجع بصورة مستمرة الوضع الأمني لبعثاتها الدبلوماسية حول العالم، مضيفةً أن التعديلات الأخيرة في مستويات التوظيف تهدف إلى ضمان استمرار تنفيذ أهداف السياسة الخارجية الأميركية، مع الحفاظ على سلامة الموظفين وأمنهم.

ووفق الوثيقة، ستبدأ عودة الدبلوماسيين من السفارة الأميركية في لبنان، على أن يبقى مستوى التوظيف فيها دون طاقته الكاملة، بينما سيعود جميع موظفي السفارات الأميركية في "إسرائيل" والأردن وعُمان.

كما ستعود نحو 85% من مستويات التوظيف السابقة في البعثات الأميركية بالإمارات والسعودية وقطر ولبنان، في حين ستقتصر النسبة على نحو 75% في العراق والكويت والبحرين.

وكانت الولايات المتحدة قد بدأت خفض أعداد موظفي بعثاتها في المنطقة منذ فبراير/شباط الماضي، بالتزامن مع اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، عندما سمحت واشنطن بالمغادرة الطوعية للموظفين غير الأساسيين وأفراد أسرهم من "إسرائيل"، في ظل تصاعد المخاوف الأمنية.

المصدر / وكالات