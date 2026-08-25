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الاحتلال يقتلع أكثر من 100 شجرة زيتون جنوب غرب جنين

25 اغسطس 2026 . الساعة 13:56 بتوقيت القدس
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الاحتلال يقتلع أكثر من 100 شجرة زيتون معمّرة جنوب غرب جنين

اقتلعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، أكثر من 100 شجرة زيتون معمّرة في بلدة برطعة جنوب غرب جنين، شمالي الضفة الغربية المحتة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتلعت الأشجار من جذورها في منطقة واد اليحمور قرب خربة عبد الله يونس، وهي أشجار معمّرة تحمل ثمار الزيتون، ما ألحق أضرارا كبيرة بالأراضي الزراعية وخسائر بالمزارعين.

وأضافت أن عملية الاقتلاع تأتي في سياق الاعتداءات المتواصلة على الأراضي الزراعية في المنطقة، والتي تشمل تجريف الأراضي واقتلاع الأشجار وطمس معالمها، بما يهدد مصدر رزق المزارعين ويقيد قدرتهم على الوصول إلى أراضيهم واستغلالها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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