وارسو تحتج على إنهاء "إسرائيل" التحقيق في مقتل عمال "المطبخ العالمي" في غزة

استدعت وزارة الخارجية البولندية السفير الإسرائيلي لدى وارسو يعقوب فينكلشتاين، احتجاجا على قرار "إسرائيل" إنهاء التحقيق المتعلق بالهجوم الذي أسفر عن مقتل موظفين في منظمة الإغاثة الدولية “المطبخ المركزي العالمي” في غزة، بينهم مواطن بولندي.

وقالت الخارجية البولندية في بيان عبر منصة شركة “إكس”، اليوم الجمعة، إن المواطن البولندي داميان سوبول قُتل في أبريل/ نيسان 2024 جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت قافلة مركبات تابعة للمنظمة الإغاثية أثناء سيرها في قطاع غزة.

ووصف البيان قرار "إسرائيل" إنهاء التحقيق في الهجوم بأنه “خيبة أمل كبيرة”، مشيرا إلى استدعاء السفير الإسرائيلي في وارسو فينكلشتاين إلى مقر وزارة الخارجية ردا على القرار.

وأضاف أن الجانب البولندي نقل إلى السفير انتقاداته للقرار، وأوضح أن مكتب المدعي العام الإقليمي في مدينة برزيميش البولندية يجري بدوره تحقيقا في الهجوم، وأنه ينتظر من "إسرائيل" تقديم التوضيحات والوثائق اللازمة في هذا الإطار.

وشددت الخارجية على أن بولندا ترى ضرورة كشف ملابسات المأساة التي وقعت عام 2024.

وقالت: “وزارة الخارجية لا تقبل بإفلات المسؤولين من المسؤولية القانونية والأخلاقية، كما أن الأسر تستحق تعويضا مناسبا”.

وكان سوبول، الموظف البولندي في “المطبخ المركزي العالمي”، قد قتل مع 6 من زملائه في أبريل 2024، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت قافلة تابعة للمنظمة في قطاع غزة.

والأربعاء، أعلن جيش الاحتلال أنه خلص بعد عملية مراجعة وتقييم، إلى عدم وجود مبررات كافية لفتح إجراءات جنائية بحق المسؤولين عن الهجوم الذي أدى إلى مقتل موظفي المنظمة.

جدير بالذكر أن إسرائيل بدأت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة بدعم أمريكي، خلَّفت أكثر من 73 ألف قتيل وما يزيد على 174 ألف مصاب، فضلا عن دمار واسع طال المرافق المدنية والصحية.

المصدر / فلسطين أون لاين