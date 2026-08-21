ريال مدريد وبرشلونة يدشنان مشواريهما بالدوري الإسباني خارج ملعبهما

يستهل برشلونة وريال مدريد مشوارهما في الدوري الإسباني للموسم الجديد بمواجهتين خارج ملعبهما، حيث يحل حامل اللقب برشلونة ضيفا على إلتشي بعد غد الأحد، فيما يواجه ريال مدريد مضيفه إسبانيول غدا السبت، في بداية مبكرة للصراع المتوقع بين قطبي الكرة الإسبانية على اللقب.

ويخوض برشلونة مباراته الأولى في المسابقة بعدما توج باللقب في الموسمين الماضيين، ويسعى الفريق بقيادة مدربه الألماني هانزي فليك إلى مواصلة تفوقه المحلي وتوجيه رسالة مبكرة إلى منافسيه، رغم أن البداية تأتي أمام إلتشي الذي خاض بالفعل مباراته الأولى وتعادل 1/1 مع ديبورتيفو لاكورونيا.

وأظهر إلتشي في ظهوره الأول تحت قيادة مدربه الجديد مارتين أنسيلمي، الذي تولى المهمة خلفا لإيدر سارابيا، بعض الملامح التي قد يعتمد عليها أمام حامل اللقب، من بينها اللعب بثلاثة مدافعين، والضغط المتقدم والخروج بالكرة بصورة منظمة من الخلف. ومن المتوقع أن يصبح الفريق أكثر تحفظا أمام برشلونة، مع تقليص المساحات والاعتماد على الهجمات المرتدة لاستغلال المساحات التي يخلفها خط دفاع منافسه المتقدم.

ويمنح اللعب على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو إلتشي دفعة إضافية، لكن المهمة ستكون شاقة أمام فريق يملك فارقا واضحا في الإمكانات والخبرة. وسيكون برشلونة مطالبا بالصبر أمام التكتل الدفاعي المتوقع، مع تنويع أساليب الهجوم وعدم الاعتماد على الاختراق من العمق فقط، في الوقت الذي ستبرز فيه أدوار لامين يامال ورافينيا في توسيع الملعب وخلق المساحات.

ويدخل برشلونة اللقاء في ظل غياب فرينكي دي يونغ وروني بردجي بسبب الإصابة، بينما تحوم الشكوك حول جاهزية رودري للمشاركة. ويظل وجود يامال ورافينيا في الخط الأمامي من أبرز عوامل القوة لدى فليك، في حين يعول إلتشي على فير نينيو في مركز رأس الحربة، مع إمكانية الاستفادة من تحركات علي هواري وفاكوندو بونانوتي في دعم الهجوم.

ويخوض برشلونة مباراته الأولى بمعنويات مرتفعة بعد تتويجه بكأس خوان غامبر الودية عقب الفوز على الأهلي المصري 2 /1.

وفي المقابل، يبدأ ريال مدريد حملته بعد تأجيل مباراته في الجولة الأولى أمام ريال سوسيداد إلى 26 أغسطس/آب، بسبب مشاركة عدد كبير من لاعبيه في المراحل الأخيرة من كأس العالم 2026. ويسعى الفريق، الذي يقوده البرتغالي جوزيه مورينيو، إلى استعادة لقب الدوري بعدما ذهب إلى برشلونة في الموسمين الماضيين.

ويصل ريال مدريد إلى المواجهة بمعنويات جيدة بعد خوض خمس مباريات ودية في فترة الإعداد، حقق خلالها أربعة انتصارات وتعادلا واحدا. كما شهدت فترة الانتقالات الصيفية تدعيما واضحا لقائمة الفريق بالتعاقد مع يان ديوماندي ومارك كوكورييا وكارلوس إسبي ودينزل دومفريس وإبراهيما كوناتي وبرناردو سيلفا، إلى جانب تجديد عقد فينيسيوس جونيور، في خطوة تعكس رغبة النادي في بناء فريق قادر على المنافسة محليا وقاريا.

أما إسبانيول، فيدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما افتتح الموسم بانتصار كبير 3 /صفر على ليفانتي، سجل خلاله روبرتو فرنانديز هدفين. وكان الفريق قد أنهى الموسم الماضي في المركز الحادي عشر، رغم بدايته القوية التي جعلته لفترة يبدو قادرا على المنافسة على مراكز أوروبية، قبل أن يتراجع مستواه في النصف الثاني من الموسم.

ويواجه إسبانيول اختبارا أكثر صعوبة أمام ريال مدريد، لكنه يملك دافعا إضافيا بعدما سبق له الفوز على الفريق الملكي بهدف دون رد على ملعبه في فبراير/شباط 2025، رغم خسارته مباراتي الدوري أمامه الموسم الماضي بنتيجة واحدة هي صفر/ 2.

وتشكل الإصابات أحد مصادر القلق للفريقين. إذ يغيب عن إسبانيول كيكي غارسيا وخافي بوادو ولياندرو كابريرا، بينما تحوم الشكوك حول جاهزية إدو إكسبوسيتو. وفي ريال مدريد، يغيب إيدير ميليتاو ورودريغو وراؤول أسينسيو وفيرلان ميندي، فيما يخضع إندريك وأوريلين تشواميني لاختبارات لياقة قبل تحديد موقفهما.

وقد يبدأ جود بيلينغهام المباراة على مقاعد البدلاء بسبب محدودية مشاركاته في فترة الإعداد، بينما يتوقع أن يسجل دومفريس وكوناتي وكوكورييا وبرناردو سيلفا ظهورهم الأول مع الفريق. وفي الهجوم، تبدو الأنظار موجهة إلى كيليان مبابي، الذي ينتظر أن يقود الخط الأمامي في بداية مشوار ريال مدريد.

من جانبه يبحث أتلتيكو مدريد عن مواصلة بدايته القوية في الدوري الإسباني عندما يستضيف فياريال بعد غد الأحد.

ويدخل أتلتيكو المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما استهل مشواره بالفوز بهدفين دون رد على ملقة، في مباراة حسمها بهدفين من الكوري الجنوبي لي كانغ-إن وأليكس بايينا.

ويأمل المدرب دييغو سيميوني في البناء على هذا الانتصار، خاصة أن فريقه يحظى بدعم جماهيره على ملعبه، في الوقت الذي يسعى فيه للمنافسة بقوة على لقب الدوري.

وشهدت تشكيلة أتلتيكو تغييرات مهمة خلال فترة الانتقالات، أبرزها التعاقد مع المدافع كريستيان روميرو، إلى جانب لي كانغ-إن ومورتن هويولماند وأليكس غريمالدو. ومن المنتظر أن يكون روميرو ضمن خيارات سيميوني للمباراة، بينما يستمر غياب ألكسندر سورلوث للإصابة. كما تحيط الشكوك بمشاركة جوليان ألفاريز، بعدما استبعده سيميوني من المباراة الماضية في ظل رغبته في الرحيل عن النادي.

المصدر / وكالات