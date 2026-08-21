جيش الاحتلال يشنّ غارات وينفذ تفجيرات جنوبي لبنان

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، غارات جوية وقصفا مدفعيا، ونفذ تفجيرات في جنوبي لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأنه في قضاء صور بمحافظة الجنوب، شن سلاح الجوّ الإسرائيلي، ليل الخميس - الجمعة، سلسلة غارات على بلدة المنصوري.

وشهدت البلدة خلال ساعات الليل، تفجيرات ضخمة ترددت أصداؤها في عدد من قرى وبلدات جنوبي لبنان.

كما اخترق الطيران الحربي الإسرائيلي حاجز الصوت في أجواء مدينة صور وقرى وبلدات القضاء.

وفي قضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية، نفذت قوات الاحتلال تفجيرات في بلدتي حداثا والطيري.

واستهدف الطيران الحربي، في قضاء النبطية خلال ساعات الليل، مرتفع علي الطاهر، عند أطراف بلدة النبطية الفوقا، والمنطقة الواقعة بين تلة الدبشة عند أطراف البلدة ودوحة كفررمان بمحافظة النبطية.

كما طالت الغارات دوحة كفررمان والأطراف الشمالية لبلدة النبطية الفوقا، وفق وكالة الأنباء.

وصباح الجمعة، استهدف قصف مدفعي متقطع أطراف بلدة ميفدون من جهة زوطر الشرقية في القضاء ذاته.

ولم تورد الوكالة معلومات فورية بشأن وقوع خسائر بشرية جراء الغارات والقصف والتفجيرات.

وتواصل "إسرائيل" عدوانها على لبنان، الذي بدأته في 2 آذار/ مارس، وأسفر عن استشهاد أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة 12 ألفا، رغم توقيع "تل أبيب" وبيروت في 26 حزيران/ يونيو الماضي، اتفاق إطار برعاية أميركية.

وينصّ الاتفاق على انسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها، إلى جانب نزع سلاح الفصائل المسلحة في إشارة إلى "حزب الله".

وتحتل "إسرائيل" مناطق جنوبي لبنان، منذ العدوان الإسرائيلي على لبنان بين عامَي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات.

المصدر / فلسطين أون لاين