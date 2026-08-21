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حماس تنعى الشهيد فتحي خازم وتدعو لتصعيد المقاومة في الضفة

21 اغسطس 2026 . الساعة 11:22 بتوقيت القدس
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فتحي خازم "أبو رعد"

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس الشهيد فتحي خازم، والد الشهيدين رعد وعبد الرحمن، والذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام منزله فجر اليوم في مدينة جنين.

وقالت الحركة، في بيان، إن خازم يمثل "قامة وطنية كبيرة"، مشيرة إلى أنه والد شهيدين، إلى جانب ابنته شيماء المعتقلة في سجون الاحتلال.

وأكدت حماس أن "إجرام الاحتلال واستهدافه لأبناء شعبنا بالاقتحامات والاغتيالات والاعتقالات لن يوقف مسيرة المقاومة، ولن يكسر عزم وصمود وثبات شعبنا المتمسك بأرضه وحقوقه".

وأضافت: " نشدّ على يد شعبنا ويد شبابه الثائر في الضفة الغربية الباسلة"، داعية إلى مواصلة طريق المقاومة وتصعيد "كل أشكال المواجهة واستهداف قوات الاحتلال وقطعان مستوطنيه في كل نقاط التماس"، حتى دحرهم عن الأراضي والمقدسات الفلسطينية.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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