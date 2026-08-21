إصابات وقصف مدفعي.. الاحتلال يواصل خرق وقف إطلاق النار في غزة

أصيب ثلاثة مواطنين، اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بينهم مصاب بجروح خطيرة، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار استهدف مناطق شمال وشرق القطاع.

وأفادت مصادر محلية بإصابة مواطنين اثنين برصاص قوات الاحتلال في منطقة بطن السمين جنوب مدينة خان يونس، وصفت إصابة أحدهما بالخطيرة، فيما أصيب مواطن ثالث برصاص الاحتلال قرب شركة الاتصالات في محيط دوار أبو حميد شرقي المدينة.

وفي شمال القطاع، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من جباليا البلد وحي التفاح شمالي مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار من آليات الاحتلال باتجاه المناطق الشمالية الغربية من بيت لاهيا.

كما طال القصف المدفعي مناطق شرق مدينة غزة، في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال إطلاق النار وتحليق طائرات الاستطلاع في أجواء مناطق متفرقة من القطاع.

وفي السياق، نقلت مصادر محلية أن قوة خاصة تابعة للاحتلال تقدمت، منتصف الليل، في منطقة الجواني بمدينة بيت لاهيا، تحت غطاء ناري كثيف، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة الموقّع في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بوساطة عربية وأمريكية في مدينة شرم الشيخ المصرية.

المصدر / فلسطين أون لاين