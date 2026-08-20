الأمم المتحدة: قيود الاحتلال تعرقل إزالة الركام وانتشال الجثامين في غزة

حذرت الأمم المتحدة من محدودية جهود إزالة الركام وانتشال جثامين الضحايا في قطاع غزة، بسبب قيود الاحتلال المفروضة على إدخال المعدات الثقيلة والإمدادات اللازمة إلى القطاع.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في تصريحات صحفية، الخميس، إن 94% من سكان غزة، البالغ عددهم نحو 2.1 مليون نسمة، يحتاجون إلى المأوى والمساعدات المنزلية الأساسية، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية.

وأوضح دوجاريك أن قطاع الإيواء يحتاج إلى 562 مليون دولار لتلبية متطلبات الاستجابة الطارئة، في حين لم يتوفر سوى أقل من ربع المبلغ المطلوب، ما يفاقم الفجوة في توفير المساكن والاحتياجات الأساسية للنازحين.

وأضاف أن نحو ثلثي العائلات في غزة تعيش في خيام أو ملاجئ مؤقتة، مشيراً إلى أن هذه المساكن تتدهور سريعاً بفعل الظروف الجوية، ما يزيد من معاناة الأسر النازحة ويضاعف احتياجاتها الإنسانية.

وأكدت الأمم المتحدة أن القيود على إدخال المعدات الثقيلة والإمدادات الأخرى تعرقل عمليات إزالة الركام وانتشال الجثامين، إلى جانب الحد من قدرة الجهات الإنسانية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة في القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين