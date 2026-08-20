بيان رسمي صادر عن الاتحاد المصري لكرة القدم

متابعة/ فلسطين أون لاين:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تحركه رسميًا عقب الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بحق كل من المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، وشقيقه إبراهيم حسن، إلى جانب اللاعب مصطفى زيكو.

وأكد الاتحاد المصري، في بيان رسمي، دعمه الكامل للثلاثي، مشددًا على تمسكه بالدفاع عن حقوقهم واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة عبر القنوات الرسمية المعتمدة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأوضح الاتحاد أنه يتابع تطورات الملف بشكل كامل، وسيعمل على تقديم ما يلزم من مذكرات ومستندات، بما يضمن الحفاظ على حقوق عناصر الكرة المصرية، والتعامل مع الإجراءات المتخذة وفق الأطر واللوائح المنظمة.

وشدد الاتحاد المصري لكرة القدم على أن حقوق الكرة المصرية ستظل محل اهتمام ومتابعة، مؤكدًا ثقته في الإجراءات القانونية والرسمية التي سيتم اتخاذها خلال المرحلة المقبلة.

المصدر / فلسطين أون لاين