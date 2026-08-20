حماس والجبهة تبحثان التطورات السياسية

بحثت حركة حماس والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في لقاء ثنائي عقد في العاصمة المصرية القاهرة، آخر التطورات السياسية والاستحقاقات الانتخابية وسبل تعزيز العمل الوطني المشترك.

وترأس وفد حماس عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب العلاقات الوطنية حسام بدران، فيما ترأس وفد الجبهة الديمقراطية الأمين العام للجبهة فهد سليمان.

وأكد الطرفان، الخميس، أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك وتعزيز الوحدة الوطنية، والتعامل مع الانتخابات التشريعية وإعادة تشكيل المجلس الوطني بالتوافق وعلى أسس ديمقراطية، باعتبار ذلك مدخلاً لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على قاعدة الشراكة الوطنية والديمقراطية.

وشدد الجانبان على ضرورة إنهاء الإقصاء والتفرد، ومواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني، مؤكدين أهمية العمل من أجل تشكيل أوسع إطار وطني انتخابي ممكن، يضم مختلف القوى والفصائل والشخصيات والمستقلين.

وأوضح الطرفان أن الإطار الانتخابي المقترح يجب أن يستند إلى برنامج وطني توافقي بعيداً عن المحاصصة، بما يعزز صمود الشعب الفلسطيني ويحمي حقوقه الوطنية، ويواجه مخاطر التهجير والقتل.

وأكدت حماس والجبهة الديمقراطية استمرار دراسة الخيارات المتاحة للمشاركة في هذا الإطار، إلى جانب مواصلة التشاور مع مختلف القوى الوطنية، وصولاً إلى بلورة صيغة مناسبة تسهم في إرساء الوحدة الوطنية وإنجاح الاستحقاقات الانتخابية وتعزيز الشراكة السياسية.

المصدر / فلسطين أون لاين