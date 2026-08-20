أنصار الله يستهدفون مطار نجران ومنشأة لـ"أرامكو"

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين" تنفيذ هجومين بطائرتين مسيّرتين استهدفا ما وصفته بـ"هدف حساس" في مطار نجران ومنشأة تابعة لشركة أرامكو في المنطقة، فيما لم يصدر تأكيد فوري من الجانب السعودي.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، في بيان، الخميس، إن القوات التابعة للجماعة نفذت عمليتين بطائرتين مسيّرتين، مشيراً إلى أن الهجوم الأول استهدف هدفاً في مطار نجران، بينما استهدف الثاني منشأة تابعة لأرامكو.

وأضاف سريع أن الهجومين "حققا أهدافهما بنجاح"، مشيراً إلى أن العملية جاءت، بحسب رواية الجماعة، رداً على ما وصفه بانتهاك الطيران السعودي لأجواء محافظة صعدة بطائرات مسيّرة.

ولم تورد السلطات السعودية بياناً رسمياً يؤكد وقوع الهجومين أو يوضح ما إذا أسفرا عن أضرار أو إصابات.

المصدر / فلسطين أون لاين