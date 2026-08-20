حماس: هجمات المستوطنين لن تكسر صمود شعبنا

قال القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد، إن هجوم المستوطنين على المواطنين والمركبات بين قريتي المغير وأبو فلاح شمال شرق رام الله يمثل تصعيداً جديداً في الاعتداءات بالضفة الغربية، مؤكداً أن استهداف المواطنين على الطرقات والاعتداء على مركباتهم لن يكسر صمود الشعب الفلسطيني أو يدفعه إلى الرحيل.

وحذر شديد، في تصريح صحفي، الخميس، من سياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي توفر الحماية والغطاء للمستوطنين، مؤكداً أن تصاعد هجماتهم لن يحقق للاحتلال الأمن، ولن يمر دون رد شعبي ومقاوم، وفق تعبيره.

ودعا القيادي في حماس إلى تصعيد مختلف أشكال المقاومة في مواجهة اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، مشدداً على ضرورة تعزيز صمود المواطنين وتكثيف الجهود لحمايتهم ومواجهة الاعتداءات المتواصلة في الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين