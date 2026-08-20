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إصابة 6 مواطنين في هجوم للمستوطنين شمال شرق رام الله

20 اغسطس 2026 . الساعة 15:57 بتوقيت القدس
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مجموعة من المستوطنين تسللت إلى المنطقة وهاجمت مركبة واعتدت على من في داخلها (أرشيفية)

أصيب 6 مواطنين، الخميس، جراء هجوم شنه مستوطنون على مركبة قرب منطقة سهل مرج سيع بين قريتي المغير وأبو فلاح شمال شرق رام الله.

وقال نائب رئيس مجلس قروي المغير مرزوق أبو نعيم في تصريحات صحفية، إن مجموعة من المستوطنين تسللت إلى المنطقة، وهاجمت مركبة ما أدى إلى انقلابها، قبل أن تعتدي على المواطنين الذين كانوا داخلها.

وأضاف أن المصابين هم موسى أبو عليا، ولافي أبو نعيم، ومصطفى أبو عليا، ومخلص أبو عليا وشقيقته، مشيراً إلى أنهم نقلوا لتلقي العلاج في المستشفى ومركز أبو فلاح الطبي.

وتشهد قرى وبلدات شمال شرق رام الله تصاعداً في اعتداءات المستعمرين، بالتزامن مع اقتحامات الاحتلال المتكررة للمنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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