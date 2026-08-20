الوسطاء يُدينون خروقات الاحتلال في غزة ويدعون ترامب لإلزامه

أدانت مصر وقطر وتركيا، بصفتها الدول الوسيطة، بشدة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، بينهم نساء وأطفال، معربةً عن قلقها العميق إزاء استمرار الانتهاكات في القطاع.

وأكدت الدول الثلاث، في بيان مشترك، الخميس، صدر بشأن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة، أن تصعيد الاعتداءات يقوّض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة في مرحلة حرجة، بالتزامن مع تكثيف المساعي لتنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة.

وأشارت إلى أن هذه الجهود تشمل الاجتماع بين "مجلس السلام" والمسؤولين الإسرائيليين، إلى جانب العمل على اتخاذ خطوات بناءة في مسار المفاوضات.

وشددت الدول الوسيطة على ضرورة التزام "إسرائيل" التام بجميع التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، والامتناع عن أي إجراءات من شأنها إضعاف الاتفاق أو التسبب في تصعيد التوترات.

وفي ضوء ما وصفته بالعواقب المدمرة للعدوان الإسرائيلي المستمر في المنطقة، جددت مصر وقطر وتركيا دعوتها إلى المجتمع الدولي و"مجلس السلام" بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لاتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2803، وممارسة ضغط فعال لمنع أي تصعيد إضافي.

المصدر / فلسطين أون لاين