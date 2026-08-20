الاحتلال يسلّم جثمان طفل شهيد بعد احتجازه منذ مارس

سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، جثمان الشهيد الطفل سليم سامي سليم فقها إلى ذويه، بعد احتجاز جثمانه منذ استشهاده في آذار/مارس الماضي.

وتسلّمت طواقم الهيئة العامة للشؤون المدنية جثمان الشهيد عند حاجز عين سينيا، ونقلته إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله، لاستكمال الإجراءات الطبية، تمهيدًا لمواراة جثمانه الثرى.

وكان الطفل فقها قد استشهد في 17 آذار/مارس 2026، برصاص قوات الاحتلال على أطراف بلدة سنجل شمال شرق رام الله، فيما أصيب فتى آخر كان برفقته، قبل أن تحتجز قوات الاحتلال جثمانه.

ووثقت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء احتجاز الاحتلال جثامين 800 شهيد في مقابر الأرقام وثلاجاته، بينهم 256 شهيدًا في مقابر الأرقام، و544 شهيدًا منذ عودة سياسة احتجاز الجثامين عام 2015.

وأوضحت الحملة أن من بين الجثامين المحتجزة 99 شهيدًا من الحركة الأسيرة، و83 طفلًا تقل أعمارهم عن 18 عامًا، إضافة إلى 10 شهيدات

المصدر / فلسطين أون لاين