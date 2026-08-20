الاحتلال يعتقل 4 صيادين قبالة سواحل غزة

اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، أربعة صيادين فلسطينيين أثناء عملهم في عرض البحر قبالة سواحل مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية أن زوارق الاحتلال الحربية حاصرت مركب الصيادين، واعتقلتهم.

وذكرت المصادر أن الصيادين المعتقلين هم: بلال صلاح أبو ريالة 22 عامًا، وعبد محمد العامودي 18عامًا، ويوسف زاهر أبو ريالة 17 عامًا، ومحمد الزهار 17 عامًا.

وتواصل قوات الاحتلال ملاحقة الصيادين الفلسطينيين في بحر قطاع غزة، من خلال إطلاق النار على قواربهم واحتجازهم، ما يفاقم معاناتهم ويحد من قدرتهم على ممارسة مهنتهم وتوفير مصادر رزقهم.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار التضييق على قطاع الصيد، عبر فرض قيود على حركة الصيادين ومساحات عملهم، بما يهدد مصدر رزق آلاف الفلسطينيين في القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين