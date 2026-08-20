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زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب إندونيسيا

20 اغسطس 2026 . الساعة 11:07 بتوقيت القدس
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زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات، صباح اليوم الخميس، غربي جزيرة فلوريس الإندونيسية، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال وقع على بعد 32 كيلومترًا شمال شرقي بلدة روتينغ، وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم تُسجل حتى الآن أضرار أو إصابات جراء الزلزال، وفق المعطيات الأولية.

ويأتي الزلزال بعد أيام من زلزال قوي ضرب شمال غربي جزيرة فلوريس، السبت الماضي، بلغت قوته 7.7 درجات، وأعقبته ما لا يقل عن 235 هزة ارتدادية، وأسفر عن مقتل 68 شخصًا.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
#إندونيسيا #الزلزال #جزيرة فلوريس

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