إصابات واعتقالات.. الاحتلال يشن حملة اقتحامات واسعة في الضفة

أصيب ثلاثة مواطنين، واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 12 آخرين، اليوم الخميس، خلال اقتحامات ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها عمليات تفتيش للمنازل والاعتداء على مواطنين واندلاع مواجهات، بالتزامن مع اعتداءات وتحركات استفزازية نفذها مستوطنون.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة ثلاثة مواطنين جراء تعرضهم للضرب من قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي نابلس، اقتحمت آليات الاحتلال أحياء عدة من المدينة، وداهمت منازل وفتشتها، واعتدت بالضرب على ثلاثة مواطنين، قبل أن تعتقل ستة مواطنين، وهم: سعيد سليمان الشريدة، ومهند العرائشي، وأحمد السنونو، ورمضان أبو شاهين، إضافة إلى مواطنين آخرين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية مادما، واعتقلت عبد الرحمن محمد زيادة عقب تفتيش منزله والعبث بمحتوياته، فيما اعتقلت مأمون عبد الكريم رشدان بعد مداهمة منزله في قرية عينابوس.

وفي بلدة سالم شرق نابلس، داهمت قوات الاحتلال عددًا من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت ثلاثة مواطنين، هم: محمد عبد الله خضر اشتية، وخميس كركري، ومحمد خميس كركري.

وفي قرية بزاريا، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ياسر فداء سالم، عقب اقتحام منزله وتفتيشه.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من مدخلها الرئيسي الشرقي، واعتقلت الشاب بلال مسكاوي من حي النقار، بعد مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته، قبل أن تنسحب بعد اقتحام استمر نحو ساعة ونصف.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال محمد نشأت حمامرة (29 عامًا)، خلال اقتحامها قرية حوسان غرب المدينة، وداهمت منزل المواطن محمد ياسر حمامرة وفتشته وعبثت بمحتوياته.

كما داهمت في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم محل حلاقة يعود للمواطن آدم عصام الأفندي، وهو أسير في سجون الاحتلال.

وفي رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر مالك شمال شرق رام الله، وداهمت عددًا من المنازل، كما اقتحمت مخيم الأمعري ومحيطه في مدينة البيرة، حيث اندلعت مواجهات مع الشبان، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال شارع الناصرة في المدينة، بينما اقتحمت في طوباس أحد المنازل، بالتزامن مع اندلاع مواجهات عنيفة أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمال المدينة، وداهمت عددًا من المنازل، كما اقتحمت بلدة سعير شمال الخليل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الزاوية غرب سلفيت، وداهمت أحد المنازل.

اعتداءات المستوطنين

وتزامنت الاقتحامات مع اعتداءات وتحركات استفزازية نفذها مستوطنون في مناطق عدة من الضفة الغربية.

ففي شرق رام الله، حاول مستوطنون اقتحام تجمع أبو فزاع قرب قرية الطيبة، فيما اقتحم آخرون منطقة وادي سلمان شمال غرب القدس المحتلة وشرعوا في أعمال هدم، إلى جانب تنفيذ جولات استفزازية في خربة سمرة بالأغوار الشمالية.

كما اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، خربة سمرة بالأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اقتحموا التجمع وتجولوا بين خيام المواطنين، في حادثة باتت تتكرر يوميا.

وتتعرض خربة سمرة والتجمعات في الأغوار الشمالية لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين، تشمل اقتحام التجمعات وملاحقة الرعاة والاستيلاء على المراعي، في محاولة لدفع المواطنين إلى الرحيل عن أراضيهم.

المصدر / فلسطين أون لاين