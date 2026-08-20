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قصف وإطلاق نار إسرائيلي في خروقات متواصلة لوقف إطلاق النار بغزة

20 اغسطس 2026 . الساعة 08:26 بتوقيت القدس
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جانب من تشييع شهداء المجزرة الإسرائيلية بغزة أمس (تصوير- محمود أبو حصيرة)

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف المدفعي وإطلاق النار من آلياتها العسكرية في مختلف أنحاء القطاع.

وأفادت مصادر محلية بأن مدفعية الاحتلال استهدفت مناطق جنوبي مدينة خان يونس، فيما أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية النار بشكل متقطع شرق المدينة.

وأضافت المصادر أن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية حلقت بشكل مكثف في أجواء مدينة خان يونس.

وفي مدينة غزة، استهدفت مدفعية الاحتلال مناطق شرقي المدينة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكب، أمس الأربعاء، مجزرة مروعة باستهداف مقر شرطة البلديات وسط مدينة غزة، أسفرت عن استشهاد 9 مواطنين وإصابة أكثر من 15 آخرين، فيما استشهد مواطنان آخران في استهدافين منفصلين، ما رفع حصيلة شهداء اعتداءات أمس إلى 11 شهيدًا.

وتواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة لليوم الـ315 على التوالي، عبر سلسلة من القصف وإطلاق النار وعمليات نسف المنازل والمنشآت، بالتزامن مع تحليق الطائرات المسيّرة في أجواء القطاع.

 ويأتي ذلك رغم اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة، الذي وُقّع في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025 بمدينة شرم الشيخ المصرية بوساطة عربية وأميركية، وكذلك إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 31 تموز/ يوليو 2026 التوصل إلى "اتفاق جديد" للبدء بالمرحلة الثانية من "خارطة الطريق".

المصدر / فلسطين أون لاين
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