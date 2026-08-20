ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتتجاوز معدلها السنوي بـ 5 درجات

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في باقي المناطق، مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغد الجمعة، يكون الجو شديد الحرارة مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم السبت، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في باقي المناطق، مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الأحد، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في باقي المناطق، مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين القاطنين في مناطق أريحا والأغوار من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة خلال ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا حتى 4 مساء، وخطر إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، وترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة.

المصدر / فلسطين أون لاين