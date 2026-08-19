الدفاع المدني بغزة ينتشل 11 جثمانًا من تحت الأنقاض

أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، الأربعاء، انتهاء عمليات البحث والانتشال في منزل عائلة "السوافيري" بحي الزيتون بمدينة غزة، بعد جهود ميدانية متواصلة استمرت ثلاثة أيام وأسفرت عن انتشال 11 جثمانًا.

وقال المشرف التنفيذي لملف انتشال الشهداء من تحت الأنقاض في جهاز الدفاع المدني بغزة، محمد أبو دان، في تصريحات صحفية، إن الفرق المختصة أنهت عملها في الموقع، بعد انتشال جثامين 11 شهيدًا من تحت أنقاض المنزل.

وأضاف أبو دان أن الفرق المختصة توجهت مباشرة إلى موقع آخر داخل مدينة غزة، لمواصلة عمليات البحث وانتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض.

وتتواصل عمليات انتشال جثامين الشهداء في مناطق مختلفة من قطاع غزة، وسط صعوبات ميدانية كبيرة تواجه فرق الدفاع المدني نتيجة حجم الدمار ونقص المعدات والإمكانات اللازمة للعمل تحت الأنقاض.

المصدر / فلسطين أون لاين