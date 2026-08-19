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الحية: الاحتلال ماضٍ في جرائمه والوسطاء أمام مسؤولية مفصلية

19 اغسطس 2026 . الساعة 18:45 بتوقيت القدس
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استمرار هذه الجرائم يؤكد أن الاحتلال "ماضٍ في سياسته الإجرامية"

استنكر رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، خليل الحية، تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي والقتل المتعمد بحق الشعب الفلسطيني، والتي امتدت منذ أمس لتطال اليوم قيادات في الشرطة الفلسطينية.

وقال الحية، في تصريح صحفي الأربعاء، إن استمرار هذه الجرائم يؤكد أن الاحتلال "ماضٍ في سياسته الإجرامية"، وغير عابئ بالوساطات والضمانات الرامية إلى وقف العدوان وحماية الاتفاق.

وأضاف أن تصعيد الاحتلال ووصوله إلى استهداف قيادات في الشرطة الفلسطينية يضع الوسطاء والضامنين أمام "مسؤولية كبرى ومفصلية"، داعيًا إياهم إلى إلزام الاحتلال بوقف عدوانه، والعمل على حماية الاتفاق من الانهيار.

وشدد الحية على أن استمرار الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية يهدد بتقويض التفاهمات القائمة، في ظل تصاعد الاستهداف الإسرائيلي في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#جرائم الاحتلال #خليل الحية #وسطاء

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