الداخلية تنعى شهداء مجزرة الشرطة بغزة

نعت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، الأربعاء، تسعة شهداء ارتقوا جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مقرًا للشرطة في مدينة غزة ظهر اليوم، بينهم ثمانية من ضباط وعناصر الشرطة وطفلة نازحة كانت في محيط المقر المستهدف.

وقالت الوزارة إن الشهداء هم: مدير شرطة محافظة غزة المكلف العميد أيمن محمود جندية (47 عامًا)، ومدير عمليات شرطة محافظة غزة العقيد أسامة هاشم الهجين (43 عامًا)، ومدير إدارة الشرطة النسائية بمحافظة غزة العقيد فاتنة عبد الجبار السحار (42 عامًا)، إضافة إلى العقيدين إبراهيم عبد الرحمن تمراز (47 عامًا) وعلاء علي عليان (47 عامًا).

كما نعت المقدم حازم جبر خلف (52 عامًا)، والرائد عثمان شحتة أبو سمعان (42 عامًا)، والملازم سماهر مصباح حمادة (39 عامًا)، إلى جانب الطفلة دانا هيثم الجماصي (13 عامًا)، وهي من النازحين في محيط المقر المستهدف.

وأدانت الوزارة المجزرة، معتبرة أنها تأتي ضمن ما وصفته بمسلسل الجرائم والاغتيالات الإسرائيلية المتواصلة بحق قادة وضباط جهاز الشرطة المدنية.

وأكدت أن استهداف عناصر الشرطة ومقارها يندرج ضمن مساعي الاحتلال إلى تغييب جهاز الشرطة ونشر الفوضى في قطاع غزة، محملة الاحتلال مسؤولية تداعيات هذه الجرائم.

المصدر / فلسطين أون لاين