فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الداخلية تنعى شهداء مجزرة الشرطة بغزة

مجزرة جديدة.. 11 شهيدًا بينهم 9 في قصف الاحتلال مقرًا للشرطة وسط غزة

الفصائل الفلسطينية تحذر: مجازر الاحتلال تهدد وقف إطلاق النار

"غير مقبولة ولا إنسانية".. غضب أوروبي من دعوات بن غفير لقتل الفلسطينيين

داخلية غزة: الاحتلال يستهدف الشرطة لنشر الفوضى

حماس: مجزرة غزة تكشف مساعي الاحتلال لتقويض وقف إطلاق النار

"قاسم": الاحتلال يصعّد في غزة ويستهتر بدعوات وقف النار

نادي الأسير يدعو لتحرك دولي بعد تخصيص جناح لإعدام أسرى فلسطينيين

ضابط روسي رفيع: "إسرائيل" تبالغ في تقدير قوتها وقد تزول من الوجود

قوات الاحتلال تتوغل في القنيطرة وتختطف شخصين

نعيم معلقًا على مجزرة غزة: رسالة وقحة موجهة لـ"مجلس السلام"

19 اغسطس 2026 . الساعة 17:42 بتوقيت القدس
...
عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم إن "هذه الرسالة الوقحة وبالنار ليست موجهة لنا ولكن لمجلس السلام وقيادته"، وذلك تعليقًا على المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مركز الشرطة المدنية في مدينة غزة، وأسفرت عن استشهاد عدد كبير من عناصر الشرطة.

وأضاف نعيم، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن المجزرة تحمل رسالة مفادها أن الاحتلال يعتبر نفسه "فوق القانون"، وأنه يستطيع ارتكاب الجرائم دون خشية من العقاب أو المحاسبة.

وتابع أن استهداف مركز الشرطة وسقوط هذا العدد من الشهداء من أفراد الشرطة يعكس، وفق وصفه، إصرار الاحتلال على مواصلة ما سماه "العربدة" طالما أنه لا يدفع ثمن ما يرتكبه من جرائم.

وشدد القيادي في حماس على أن الرسالة التي وجهها الاحتلال عبر هذه المجزرة "بالنار" موجهة بصورة أساسية إلى مجلس السلام وقيادته، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #مجزرة غزة #باسم نعيم #مجلس السلام #رسالة وقحة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة