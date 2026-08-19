نعيم معلقًا على مجزرة غزة: رسالة وقحة موجهة لـ"مجلس السلام"

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم إن "هذه الرسالة الوقحة وبالنار ليست موجهة لنا ولكن لمجلس السلام وقيادته"، وذلك تعليقًا على المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مركز الشرطة المدنية في مدينة غزة، وأسفرت عن استشهاد عدد كبير من عناصر الشرطة.

وأضاف نعيم، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن المجزرة تحمل رسالة مفادها أن الاحتلال يعتبر نفسه "فوق القانون"، وأنه يستطيع ارتكاب الجرائم دون خشية من العقاب أو المحاسبة.

وتابع أن استهداف مركز الشرطة وسقوط هذا العدد من الشهداء من أفراد الشرطة يعكس، وفق وصفه، إصرار الاحتلال على مواصلة ما سماه "العربدة" طالما أنه لا يدفع ثمن ما يرتكبه من جرائم.

وشدد القيادي في حماس على أن الرسالة التي وجهها الاحتلال عبر هذه المجزرة "بالنار" موجهة بصورة أساسية إلى مجلس السلام وقيادته، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين