"غير مقبولة ولا إنسانية".. غضب أوروبي من دعوات بن غفير لقتل الفلسطينيين

تواصلت الإدانات الدولية لتصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، التي دعا فيها إلى تكثيف الغارات على قطاع غزة وقتل عشرات الفلسطينيين ليلًا، وسط تحذيرات من خطورتها وتعارضها مع القانون الدولي.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الأربعاء، إن تصريحات بن غفير الأخيرة "غير مقبولة ولا إنسانية"، مندداً في الوقت ذاته بما وصفه بالوضع "المخزي" في الضفة الغربية، ومشيراً إلى العقوبات التي فرضتها فرنسا على وزير الاحتلال الإسرائيلي.

وفي برلين، دان المستشار الألماني فريدريش ميرتس بشدة دعوات بن غفير، وقال المتحدث باسمه سيباستيان هيل إنها "لاإنسانية وتنتهك القانون الدولي"، مؤكداً أنها "غير مقبولة".

وكان نائب المستشار الألماني لارس كلينجبايل قد دعا إلى بحث فرض عقوبات أوروبية على بن غفير، مؤكداً أن تصريحاته لا يمكن للحكومة الألمانية قبولها.

وفي السياق ذاته، شددت المفوضية الأوروبية على ضرورة التزام "إسرائيل" بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان حماية المدنيين في جميع الأوقات، فيما أدانت مصر وبريطانيا تصريحات وزير الاحتلال الإسرائيلي.

وكان بن غفير قد دعا خلال تصريحات إعلامية إلى قتل 30 إلى 40 فلسطينياً في قطاع غزة كل ليلة، دون استثناءات، كما جدد دعوته إلى إعادة الاستيطان الإسرائيلي في القطاع وتهجير الفلسطينيين منه.

المصدر / وكالات