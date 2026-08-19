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"قاسم": الاحتلال يصعّد في غزة ويستهتر بدعوات وقف النار

19 اغسطس 2026 . الساعة 15:45 بتوقيت القدس
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حازم قاسم الناطق باسم حماس

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب "مجزرة وحشية جديدة" بقصفه أحد المواقع المدنية في قطاع غزة، في تصعيد خطير واستهتار كامل بكل الدعوات المطالبة بوقف إطلاق النار.

وأضاف قاسم، في تصريح صحفي، أن "مجلس السلام" يتحمل مسؤولية هذا التصعيد، لعدم قيامه بمسؤولياته في الضغط على الاحتلال وإلزامه بما تم الاتفاق عليه، مؤكدًا أن المجلس أمام اختبار حقيقي لإثبات قدرته وجديته في إدارة الوساطة والمفاوضات.

وأشار إلى أن تصريحات مسؤولي "مجلس السلام" المتناقضة مع ما يتم الاتفاق عليه، تمنح الاحتلال غطاءً لمواصلة تصعيد عدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #غزة #الاحتلال

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