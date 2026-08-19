قال اللفتنانت جنرال أبتي علاء الدينوف، نائب قائد الإدارة العسكرية السياسية الرئيسية للقوات المسلحة الروسية وقائد قوات “أحمد” الروسية الخاصة، إن الصراع في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى اختفاء "إسرائيل" من الوجود.

وأوضح لوكالة الأنباء الروسية "تاس": "يجب أن ندرك أن الحرب في الشرق الأوسط لن تشهد إلا مزيدا من التصعيد. وأعتقد أن هذا هو بالضبط هدف "إسرائيل"، أي تصعيد الصراع إلى أقصى حد ممكن، وجر الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بأكمله إلى هذا الصراع. يجيد الإسرائيليون ذلك. وفي نهاية المطاف، سيبالغون في تقدير قوتهم، وستزول إسرائيل كدولة.”

وكانت الولايات المتحدة و"إسرائيل" شنتا عملية عسكرية ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، فيما ردت طهران بضرب القواعد العسكرية في المنطقة.

وفي يونيو /حزيران، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تدعو إلى وقف فوري للأعمال القتالية على جميع الجبهات، بما يشمل الجبهة اللبنانية.

لكن الولايات المتحدة استأنفت القتال، ليلة 8 يوليو/ تموز، بشن ضربات واسعة النطاق ضد إيران، متهمة إياها بانتهاك الاتفاقات المتعلقة بمضيق هرمز.

وفي 2 أغسطس/ آب، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على إلغاء ضربة واسعة النطاق كانت مقررة ضد إيران، بهدف التوصل إلى اتفاق مع الجمهورية الإسلامية، مضيفا أن طهران وعواصم عربية طلبت من الولايات المتحدة الامتناع عن شن هجوم، بعدما اتفقت الأطراف على الخطوط العريضة لاتفاق مستقبلي.

المصدر / وكالات