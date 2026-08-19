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قوات الاحتلال تتوغل في القنيطرة وتختطف شخصين

19 اغسطس 2026 . الساعة 13:55 بتوقيت القدس
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الاحتلال الإسرائيلي يداهم المنازل ويعتقل مواطنين اثنين جنوب غربي سوريا

 اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، بلدة في محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا، واعتقلت شخصين، غداة استهداف مطار عسكري في إدلب شمال شرقي البلاد.

وقال التلفزيون السوري في خبر مقتضب: “قوات الاحتلال تتوغل في بلدة جباتا الخشب بأكثر من 100 عنصر و15 آلية وتختطف شخصين وتفتش منازل فجر اليوم”.

وفجر الثلاثاء، شن الطيران الإسرائيلي 8 غارات جوية استهدفت مدرج مطار “أبو الظهور” العسكري بمحافظة إدلب، ما أسفر عن أضرار مادية في بنيته التحتية.

كما استهدفت قوات إسرائيلية، بقصف مدفعي، الثلاثاء، منطقة وادي قرية عابدين بريف محافظة درعا الغربي، جنوبي سوريا.

وقالت سوريا، في رسالتين متطابقتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، الثلاثاء، إن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية من قصف وتوغلات وخطف “يعرقل جهود الاستقرار ويهدد المنطقة بمزيد من التوتر”.

وتشهد مناطق جنوبي سوريا توغلات واعتداءات إسرائيلية شبه يومية، تشمل عمليات دهم وتفتيش واعتقالات وإقامة حواجز عسكرية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#سوريا #قوات الاحتلال #القنيطرة

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