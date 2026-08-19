الأهلي الإماراتي يحسم صفقة لاعب الزمالك بمبلغ مالي كبير

متابعة/ فلسطين أون لاين:

كشفت تقارير صحفية، عن حسم نادي شباب الأهلي الإماراتي صفقة التعاقد مع البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب نادي الزمالك المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لما ذكره الصحفي البرازيلي بابلو أوليفيرا، فإن شباب الأهلي توصل إلى اتفاق مع الزمالك لضم اللاعب مقابل 4 ملايين دولار، في صفقة مرتقبة قد تشهد انتقال بيزيرا إلى الدوري الإماراتي.

وتأتي هذه التطورات في ظل الجدل المستمر حول مستقبل اللاعب مع الزمالك، بعدما ارتبط اسمه خلال الفترة الماضية بعدة عروض خارجية.

ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي من ناديي الزمالك أو شباب الأهلي بشأن إتمام الصفقة، بانتظار استيضاح الأمور خلال الأيام القليلة القادمة.

المصدر / فلسطين أون لاين